Квадрокоптер с камерой упал на территории аэропорта в российском городе

Shot: квадрокоптер с камерой упал на стоянке самолетов на территории аэропорта в Пскове

Квадрокоптер с камерой упал на стоянке самолетов на территории аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове. О происшествии в российском городе стало известно в Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, дрон марки AUTEL направили экспертам. Подозрительный объект заметили на месте стоянки самолетов в псковской воздушной гавани.

Власти российского региона ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в лесополосе в Тульской области упал беспилотник со взрывчаткой без опознавательных знаков. На месте падения дрона начали работать сотрудники оперативных служб. В результате произошедшего из мирных граждан никто не пострадал.

По предварительной информации, беспилотник под Тулой посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Еще раньше в Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать электростанцию. Его уничтожили сразу после обнаружения. Жертв и пострадавших удалось избежать.