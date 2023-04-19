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16:13, 19 апреля 2023Россия

Квадрокоптер с камерой упал на территории аэропорта в российском городе

Shot: квадрокоптер с камерой упал на стоянке самолетов на территории аэропорта в Пскове

Фото: Портал государственных органов Псковской области

Квадрокоптер с камерой упал на стоянке самолетов на территории аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове. О происшествии в российском городе стало известно в Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, дрон марки AUTEL направили экспертам. Подозрительный объект заметили на месте стоянки самолетов в псковской воздушной гавани.

Власти российского региона ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в лесополосе в Тульской области упал беспилотник со взрывчаткой без опознавательных знаков. На месте падения дрона начали работать сотрудники оперативных служб. В результате произошедшего из мирных граждан никто не пострадал.

По предварительной информации, беспилотник под Тулой посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Еще раньше в Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать электростанцию. Его уничтожили сразу после обнаружения. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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Анна Щербакова
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