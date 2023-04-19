В ЛНР заявили о попытках Украины усилить ПВО на донецком направлении

Марочко заявил, что ВСУ пытаются усилить противовоздушную оборону на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются усилить противовоздушную оборону (ПВО) на донецком направлении. Об этом заявил в Telegram подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка отмечается увеличение наблюдательных постов ПВО», — говорится в публикации. По словам Марочко, ВСУ также увеличили единицы техники и зенитно-ракетное вооружение.

Подполковник в отставке добавил, что речь идет в основном об орудиях советского образца, однако есть и установки стран Запада. При этом тактико-технические характеристики комплексов не позволяют украинской армии вести полноценную работу и покрыть воздушное пространство в полном объеме.

Ранее Марочко рассказал, что военные ВСУ испытывают ряд проблем при ремонте техники, полученной от стран НАТО, готовя ее к использованию в летний период. Как он утверждает, у украинских солдат оказалось недостаточно технических специалистов широкого профиля.

