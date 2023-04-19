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09:31, 19 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о попытках Украины усилить ПВО на донецком направлении

Марочко заявил, что ВСУ пытаются усилить противовоздушную оборону на донецком направлении

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются усилить противовоздушную оборону (ПВО) на донецком направлении. Об этом заявил в Telegram подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка отмечается увеличение наблюдательных постов ПВО», — говорится в публикации. По словам Марочко, ВСУ также увеличили единицы техники и зенитно-ракетное вооружение.

Подполковник в отставке добавил, что речь идет в основном об орудиях советского образца, однако есть и установки стран Запада. При этом тактико-технические характеристики комплексов не позволяют украинской армии вести полноценную работу и покрыть воздушное пространство в полном объеме.

Ранее Марочко рассказал, что военные ВСУ испытывают ряд проблем при ремонте техники, полученной от стран НАТО, готовя ее к использованию в летний период. Как он утверждает, у украинских солдат оказалось недостаточно технических специалистов широкого профиля.

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Кристина Есикова
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