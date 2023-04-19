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13:18, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Узбекистане на трассе установили разбитое авто

В Узбекистане для предотвращения аварий на трассе установили разбитое авто

Фото: СБДД ДОБ МВД

В Кашкадарьинской области Узбекистана на обочине одной из самых загруженных трасс установили разбитое авто. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.

Установка автомобиля поможет предотвратить серьезные дорожно-транспортные происшествия, считают в ведомстве.

В 2022 году в Узбекистане на дорогах произошло 9902 аварии, в которых погибли 2356 человек, еще 9606 — пострадали.

Недавно в сети появилось видео взрыва фуры, перевозившей лакокрасочные материалы. Автомобиль занесло на повороте, он перевернулся и взорвался. Водитель погиб, еще шесть человек пострадали.

Ранее МВД России сообщило, что иностранные водители виноваты в 61,5 процента дорожных аварий с их участием. Почти в двух третях случаев речь идет о гражданах Армении, Узбекистана и Азербайджана, только в половине случаев водители — граждане республик Беларусь и Казахстан.

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Алевтина Запольская
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