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06:31, 19 апреля 2023Наука и техника

Ким Чен Ын заявил о создании в КНДР военного разведывательного спутника

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о создании военного разведывательного спутника
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Александр Сафронов / РИА Новости

Военный разведывательный спутник КНДР по состоянию на апрель уже создан, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) пишет РИА Новости.

Глава государства 18 апреля посетил Государственное управление по освоению космоса. Он рассказал о значении обладания военным разведывательным спутником для укреплении обороноспособности. «А также защиты обстановки безопасности и территориальной целостности государства, спокойствия и интересов развития народа от поэтапно усиливающихся военных угроз и вызовов США и Южной Кореи, которые постепенно расширяют обладание военными разведывательными спутниками», — объявил он.

Также Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР мировой космической державой. Он считает, что это нужно для становления мировой экономической и научно-технической державы, демонстрации государственной мощи.

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Марина Совина
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