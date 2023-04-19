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16:53, 19 апреля 2023Мир

Суд в США перенес слушание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона

Судья отменил заседание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона Джека Тейшейры

Фото: Tom Brenner / Reuters

Судья Дэвид Хеннеси отменил слушание по делу обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона 21-летнего военнослужащего Джека Тейшеры, которое было назначено на 19 апреля. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на постановление Окружного суда США штата Массачусетс.

Судья принял решение о переносе слушания на две недели для того, чтобы адвокаты Тейшейры могли подготовить ответ на постановление правительства оставить его под стражей.

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Семен Александров
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