Суд в США перенес слушание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона

Судья отменил заседание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона Джека Тейшейры

Судья Дэвид Хеннеси отменил слушание по делу обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона 21-летнего военнослужащего Джека Тейшеры, которое было назначено на 19 апреля. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на постановление Окружного суда США штата Массачусетс.

Судья принял решение о переносе слушания на две недели для того, чтобы адвокаты Тейшейры могли подготовить ответ на постановление правительства оставить его под стражей.