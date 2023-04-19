Токаев призвал усилить обороноспособность Казахстана

Токаев призвал обновить Стратегию нацбезопасности и Концепцию внешней политики Казахстана

Казахстану необходимо выработать новые подходы к обеспечению национальной безопасности. К этому президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал во время совещания по вопросам социально-экономического развития страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Он заявил, что для этой цели властям страны нужно актуализировать Стратегию нацбезопасности Казахстана. Кроме того, по мнению Токаева, в связи с изменениями геополитических условий в обновлении нуждается и Концепция внешней политики республики.

«Сегодня в мире произошли серьезные изменения. Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене», — подчеркнул президент.

В марте во время заседания Совета безопасности республики Токаев выступал с поручением проработать меры по предупреждению угроз нацбезопасности страны, указывая на необходимость объективной оценки вызовов. До этого бывший министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявлял об отсутствии угроз республике со стороны России в связи с ситуацией на Украине.