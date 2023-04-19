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12:43, 19 апреля 2023Спорт

Шлеменко выразил готовность научить Александра Емельяненко жить трезво

Александр Шлеменко выразил готовность научить Александра Емельяненко жить трезво
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко выразил готовность избавить Александра Емельяненко от алкогольной зависимости. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсмен подчеркнул, что боец должен сам быть в этом заинтересован. «Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым. Тем более лето — самая активная пора для наших общественных локаций», — заявил Шлеменко.

Боец также пригласил Емельяненко на семейный фестиваль трезвого образа жизни, который пройдет в августе. «Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — сказал Шлеменко.

17 апреля блогер Артем Тарасов рассказал о состоянии Александра Емельяненко. «Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет», — описал самочувствие спортсмена Тарасов.

Алексей Гусев
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