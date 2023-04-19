Александр Шлеменко выразил готовность научить Александра Емельяненко жить трезво

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко выразил готовность избавить Александра Емельяненко от алкогольной зависимости. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсмен подчеркнул, что боец должен сам быть в этом заинтересован. «Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым. Тем более лето — самая активная пора для наших общественных локаций», — заявил Шлеменко.

Боец также пригласил Емельяненко на семейный фестиваль трезвого образа жизни, который пройдет в августе. «Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — сказал Шлеменко.

17 апреля блогер Артем Тарасов рассказал о состоянии Александра Емельяненко. «Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет», — описал самочувствие спортсмена Тарасов.