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14:37, 19 апреля 2023Наука и техника

Дальние бомбардировщики провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Фото: Минобороны России

Восемь дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщило Минобороны России.

«В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи бомбардировщиков-ракетоносцев осуществляли авиационную поддержку силам флота. В Минобороны подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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21 марта 2023

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что во время внезапной проверки ТОФ стратегические ракетоносцы будут имитировать нанесение ударов по корабельным группам условного противника.

В декабре Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что Воздушно-космические силы получили очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

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Даниил Иринин
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