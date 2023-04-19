Дальние бомбардировщики провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Восемь дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщило Минобороны России.

«В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи бомбардировщиков-ракетоносцев осуществляли авиационную поддержку силам флота. В Минобороны подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что во время внезапной проверки ТОФ стратегические ракетоносцы будут имитировать нанесение ударов по корабельным группам условного противника.

В декабре Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что Воздушно-космические силы получили очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.