В России отреагировали на заявление Южной Кореи о поставках оружия Украине

Сенатор Карасин: заявление Южной Кореи о поставках оружия Украине сделано под давлением

Заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Украине сделано под давлением, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Сеула о военной помощи Киеву.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины.

У меня такое впечатление, что Южная Корея находится под сильным давлением прежде всего США Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Помимо этого, там буквально на днях прошла министерская встреча "Большой семерки", которая посвятила очень много внимания кризису на Украине. Поэтому я не исключаю, что просто было оказано давление на Южную Корею, и та решила подыграть», — заявил Карасин.

При этом сенатор отметил, что в случае, если Сеул все же решит отправить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), то это будет поспешное решение.

«Как минимум, это опрометчивое решение, сразу могу сказать, для Южной Кореи и для всего, что происходит вокруг Украины», — заключил он.

В свою очередь, оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военной помощи Украине. Председатель ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен попросил президента республики Юн Сок Еля еще раз обдумать свое решение, которое может нанести огромный вред интересам страны.