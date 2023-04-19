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11:55, 19 апреля 2023Россия

Медведев намекнул на возможную поставку новейшего российского оружия КНДР

Зампред СБ Медведев намекнул, что Россия может поставлять новейшее оружие Северной Корее

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия может поставлять новейшее оружие Северной Корее (КНДР). На это в своем Telegram-канале намекнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на сообщения о возможной поставке оружия Южной Кореей Киеву.

«Интересно, что скажут жители этой страны (Южной Кореи), когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР? Что называется
Quid pro quo», — написал в блоге Медведев.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. В свою очередь, оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военной помощи Украине.

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Марк Леонов
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