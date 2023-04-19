Медведев намекнул на возможную поставку новейшего российского оружия КНДР
Зампред СБ Медведев намекнул, что Россия может поставлять новейшее оружие Северной Корее
Россия может поставлять новейшее оружие Северной Корее (КНДР). На это в своем Telegram-канале намекнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так политик отреагировал на сообщения о возможной поставке оружия Южной Кореей Киеву.
«Интересно, что скажут жители этой страны (Южной Кореи), когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР? Что называется
Quid pro quo», — написал в блоге Медведев.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. В свою очередь, оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военной помощи Украине.