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11:36, 20 апреля 2023Россия

В Госдуме назвали петербургский ПНИ душегубкой для инвалидов

Депутат Госдумы Нилов раскритиковал петербургский ПНИ, где скончались семь пациентов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Петербургский психоневрологический интернат (ПНИ), где скончались семь пациентов — это «душегубка для инвалидов». Так медицинское учреждение в своем Telegram-канале назвал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Данную характеристику ПНИ Нилов дал после обращения руководителя фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер.

О сложившейся ситуации в петербургском ПНИ на улице Коллонтай стало известно в среду, 19 апреля. Как сообщала Федермессер, за последнее время от истощения умерли семь воспитанников интерната. Она заявила, что в учреждении систематически нарушаются права сирот: ПНИ недоукомплектован кадрами, там не хватает рук для ухода, а воспитанники истощены из-за плохого питания.

По словам депутата Нилова, он направил ряд депутатских обращений по факту сообщений правозащитницы.

«Направили запросы в прокуратуру, губернатору Санкт-Петербурга и уполномоченному по правам человека. Если подобные медучреждения не справляются со своей работой, их нужно реорганизовывать или закрывать», — сообщил он.

Ранее на эту ситуацию отреагировала и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она также обратилась в компетентные органы.

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Марк Леонов
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