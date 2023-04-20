В Госдуме назвали петербургский ПНИ душегубкой для инвалидов
Петербургский психоневрологический интернат (ПНИ), где скончались семь пациентов — это «душегубка для инвалидов». Так медицинское учреждение в своем Telegram-канале назвал депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Данную характеристику ПНИ Нилов дал после обращения руководителя фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер.
О сложившейся ситуации в петербургском ПНИ на улице Коллонтай стало известно в среду, 19 апреля. Как сообщала Федермессер, за последнее время от истощения умерли семь воспитанников интерната. Она заявила, что в учреждении систематически нарушаются права сирот: ПНИ недоукомплектован кадрами, там не хватает рук для ухода, а воспитанники истощены из-за плохого питания.
По словам депутата Нилова, он направил ряд депутатских обращений по факту сообщений правозащитницы.
«Направили запросы в прокуратуру, губернатору Санкт-Петербурга и уполномоченному по правам человека. Если подобные медучреждения не справляются со своей работой, их нужно реорганизовывать или закрывать», — сообщил он.
Ранее на эту ситуацию отреагировала и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она также обратилась в компетентные органы.