В Северной Осетии появилась ассоциация гидов

В Северной Осетии создали ассоциацию гидов

В Северной Осетии впервые появилась ассоциация гидов. Как сообщает ТАСС, в нее вошли 40 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«Около 40 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков мы вам гордо представили за последние несколько месяцев. И некоторые из этих официальных проводников гостей Осетии объединились теперь в большую ассоциацию - как они сами, официально зарегистрированную», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом вопросы туристического направления будут решаться в совместной работе с органами власти. Организация также сможет принимать участие в различных конкурсах, претендовать на грантовую поддержку по созданию объектов туризма.

В состав правления ассоциации вошли работники образования, экскурсоводы по городу и по горной части республики, переводчики, эксперты.