Кличко заявил о намерении изъять землю российского посольства
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский городской совет намерен изъять землю российского посольства. Об этом сообщило издание «Обозреватель».
«Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипломатического учреждения российских варваров в собственность украинского государства», — заявил Кличко.
7 апреля Киевский городской совет зарегистрировал законопроект о расторжении договора аренды земельного участка с российским посольством на Украине. Речь идет об изъятии участка в Соломенском районе Киева. Договор об аренде земли был заключен еще 5 октября 1999 года.
Национализировать участок предложила депутат совета от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная. Она добавила, что это предложение обусловлено решением Министерства иностранных дел (МИД) Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.