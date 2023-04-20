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13:42, 20 апреля 2023Бывший СССР

Кличко заявил о намерении изъять землю российского посольства

Мэр Киева Кличко заявил о намерении разорвать договор аренды земли с посольством России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский городской совет намерен изъять землю российского посольства. Об этом сообщило издание «Обозреватель».

«Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипломатического учреждения российских варваров в собственность украинского государства», — заявил Кличко.

7 апреля Киевский городской совет зарегистрировал законопроект о расторжении договора аренды земельного участка с российским посольством на Украине. Речь идет об изъятии участка в Соломенском районе Киева. Договор об аренде земли был заключен еще 5 октября 1999 года.

Национализировать участок предложила депутат совета от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная. Она добавила, что это предложение обусловлено решением Министерства иностранных дел (МИД) Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Алевтина Запольская
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