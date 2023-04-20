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20:33, 20 апреля 2023Наука и техника

Выявлена новая терапевтическая цель для лечения алкогольной болезни печени

Nature Communications: выявлен провоцирующий поражение печени при алкоголизме белок PDK4

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Международные ученые из Медицинской школы Университета Индианы и Национального университета Кенпук выявили белок, который провоцирует поражение печени при злоупотреблении алкоголем. Результаты исследования описываются в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Алкогольная болезнь печени (АБП) — широко распространенное заболевание, возникающее у людей, страдающих алкоголизмом. За последние несколько десятилетий новые методы лечения этого расстройства так и не появились.

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Однако теперь специалисты смогли обнаружить новую потенциальную терапевтическую цель. Белок под названием PDK4 играет промежуточную роль в формировании мембраны эндоплазматического ретикулума, который стимулирует накопление кальция в митохондриях. Именно процесс образования скоплений кальция приводит к дисфункции митохондрий во время АБП. Исследователи пришли к выводу, что PDK4 является ключевым элементом повреждения печени, вызванного алкоголем.

В январе 2022 года сотрудники благотворительной организации British Liver Trust озвучили пять главных симптомов, которые указывают на наличие ранней стадии заболеваний печени, спровоцированных этанолом.

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Елена Апазиди
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