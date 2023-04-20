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08:56, 20 апреля 2023Экономика

Столичных чиновников предложили пересадить на «Москвичи»

Депутаты Мосгордумы предложили Собянину заменить весь автопарк мэрии на «Москвичи»
СюжетСанкции против России:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мосгордума поддержала проект обращения к мэру Сергею Собянину о замене автопарка столичных чиновников на автомобили «Москвич 3» и его электроверсию «Москвич 3е». Пересадить представителей мэрии со служебных Toyota Camry на кроссоверы столичного завода предложил депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению автора инициативы, «Москвич» можно считать отечественным автомобилем, несмотря на разные оговорки и нюансы. Так как поставщик деталей их Китая санкций против России не вводил, проблемы с поставками и подорожание деталей этой марке не грозят. Митрохин также предложил распродать имеющиеся Camry на аукционах, чтобы поддержать российских автомобилистов, столкнувшихся с отсутствием запчастей для иномарок из-за санкций.

«Москвич 3», который собирают на бывшем предприятии концерна Renault, ушедшей из России, является перелицовкой китайского кроссовер JAC JS4. Автомобиль производят путем крупноузловой сборки: машины поставляют на предприятие в виде готовых комплектующих и собирают воедино.

Цены на электрическую модель «Москвича» начинаются от 3,5 миллиона рублей. Стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) составляет от 1,97 миллиона рублей с механической коробкой и от 2,035 миллиона рублей — с вариатором. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее " target="_blank">заявил, что стоимость электрического «Москвича» выглядит высоковатой.

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Вячеслав Агапов
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