В США россиянку приговорили к 21 году тюрьмы за отравление женщины

Россиянку Викторию Насырову приговорили к 21 году тюрьмы за отравление женщины и кражу

В США россиянку Викторию Насырову приговорили к 21 году тюрьмы за отравление женщины и кражу ее документов и вещей, сообщается на сайте прокуратуры округа Нью-Йорка Куинс.

«Безжалостная и расчетливая аферистка надолго отправится в тюрьму за попытку убийства ради личной выгоды», — заявила окружной прокурор Мелинда Кац.

По данным прокуратуры, в августе 2016 года Насырова попыталась отравить жительницу Куинса с помощью чизкейка, в который был подмешан феназепам. Отмечается, что женщины были внешне похожи друг на друга: обе темноволосые, с одинаковым цветом кожи, говорили на русском языке.

Съев чизкейк, потерпевшая почувствовала себя плохо и потеряла сознание, впоследствии ее госпитализировали. Вернувшись домой из больницы, женщина обнаружила пропажу паспорта и других документов, а также золотого кольца и денег.

Насырову арестовали в Нью-Йорке в марте 2017 года. При этом она разыскивалась по подозрению в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко. Из квартиры погибшей пропали около 17 тысяч долларов, которые она получила от продажи дома своей матери. Кроме того, Насырова попыталась отравить мужчину, которого встретила в приложении для свиданий.

Ранее адвокат, представляющий в суде Насырову, попытался пронести в тюрьму наркотики и был задержан. Упаковки с марихуаной нашли в паре ботинок, принесенных вместе с прочими вещами для россиянки в преддверии суда.