Бывший игрок клубов РПЛ сравнил жизнь в России и США

Экс-игрок «Спартака» Мовсисян рассказал, что в США социальная помощь лучше, чем в России

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил жизнь в России и США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мовсисян, переехавший в США с семьей в 12 лет, рассказал, что в этой стране социальная помощь лучше, чем в России. «Правительство готово платить деньги, чтобы ты жил здесь. А у нас — в Армении и России — тебе за это никто платить не будет. Либо будет, но совсем маленькие деньги», — поделился экс-футболист.

Мовсисян выступал за клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2011 по 2016 год. В сезоне-2012/2013 он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Большую часть карьеры спортсмен провел в североамериканской Главной лиге футбола (MLS), где и завершил карьеру.

Ранее об уровне жизни в США и России порассуждал фигурист Михаил Назарычев, переехавший из Перми в Майами. «Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать — вся оставшаяся часть России, кроме Москвы», — сказал спортсмен.