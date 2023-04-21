Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 21 апреля 2023Наука и техника

Снотворное снизило накопление вызывающего болезнь Альцгеймера тау-белка

Annals of Neurology: снотворное суворексант снизило скопления вызывающего Альцгеймер белка

Фото: Rick Bowmer / AP Photo

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили, что снотворные препараты могут снизить накопления белков, вызывающего болезнь Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

В ходе работы специалисты рассмотрели лекарство суворексант — антагонист орексиновых рецепторов, используемый для устранения бессонницы. Орексин в человеческом организме необходим для состояния бодрствования, соответственно, когда он блокируется, люди засыпают.

38 испытуемых в возрасте от 45 до 65 лет без когнитивных нарушений обследовали в процессе сна на протяжении двух дней. Всех участников подразделили на три группы: первой, в которой находилось 13 человек, давали небольшую дозу препарата (10 миллиграмм), высокую дозу (20 миллиграмм) получали 12 человек, и еще 13 человек из контрольной группы принимали плацебо. Также у подопытных собирали образцы спинномозговой жидкости каждые два часа в течение 36 часов, начиная за час до приема снотворного или плацебо, чтобы измерить, как изменялись уровни амилоидного и тау-белка.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Исследователи увидели, что уровни амилоидного белка снизились на 10-20 процентов у людей, получавших высокую дозу суворексанта, по сравнению с людьми, принимавшими плацебо. При этом показатели тау-белка уменьшились 10-15 процентов. У тех, кто получал небольшую дозу препарата, не было обнаружено существенной статистической разницы по сравнению с контрольной группой. Известно, что скопление амилоидных бляшек и тау-белков убивают нейроны и способствуют развитию болезни Альцгеймера.

Через 24 часа после приема первой дозы уровни тау в группе, употребившей 20 миллиграмм снотворного, повысились, а количество амилоидного белка в спинномозговой жидкости все так же оставались низкими. Вторая доза суворексанта, введенная перед второй ночью, снова уменьшила показатели двух видов белков у людей из этой группы.

Команда считает, что если принимать препарат каждый день, то можно получить стабильное снижение вредных белков. В будущих исследования планируется это проверить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Турции предрекли пересмотр стратегии поддержки Украины США
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына в воспитательных целях
Госдуме предложили умерщвлять бездомных собак после нападения в Оренбурге
В России создали противодроновое ружье «Степашка»
Послание в бутылке провело 812 дней в океане и вернулось к отправительнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.