Снотворное снизило накопление вызывающего болезнь Альцгеймера тау-белка

Annals of Neurology: снотворное суворексант снизило скопления вызывающего Альцгеймер белка

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили, что снотворные препараты могут снизить накопления белков, вызывающего болезнь Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

В ходе работы специалисты рассмотрели лекарство суворексант — антагонист орексиновых рецепторов, используемый для устранения бессонницы. Орексин в человеческом организме необходим для состояния бодрствования, соответственно, когда он блокируется, люди засыпают.

38 испытуемых в возрасте от 45 до 65 лет без когнитивных нарушений обследовали в процессе сна на протяжении двух дней. Всех участников подразделили на три группы: первой, в которой находилось 13 человек, давали небольшую дозу препарата (10 миллиграмм), высокую дозу (20 миллиграмм) получали 12 человек, и еще 13 человек из контрольной группы принимали плацебо. Также у подопытных собирали образцы спинномозговой жидкости каждые два часа в течение 36 часов, начиная за час до приема снотворного или плацебо, чтобы измерить, как изменялись уровни амилоидного и тау-белка.

Исследователи увидели, что уровни амилоидного белка снизились на 10-20 процентов у людей, получавших высокую дозу суворексанта, по сравнению с людьми, принимавшими плацебо. При этом показатели тау-белка уменьшились 10-15 процентов. У тех, кто получал небольшую дозу препарата, не было обнаружено существенной статистической разницы по сравнению с контрольной группой. Известно, что скопление амилоидных бляшек и тау-белков убивают нейроны и способствуют развитию болезни Альцгеймера.

Через 24 часа после приема первой дозы уровни тау в группе, употребившей 20 миллиграмм снотворного, повысились, а количество амилоидного белка в спинномозговой жидкости все так же оставались низкими. Вторая доза суворексанта, введенная перед второй ночью, снова уменьшила показатели двух видов белков у людей из этой группы.

Команда считает, что если принимать препарат каждый день, то можно получить стабильное снижение вредных белков. В будущих исследования планируется это проверить.