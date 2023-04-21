Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 21 апреля 2023Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности заключить мир с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов заключить мир с Азербайджаном. Об этом он сообщил, выступая в парламенте, передает «Интерфакс».

«Я готов сегодня же подписать отправленную нами в Азербайджан бумагу (проект мирного соглашения — прим. "Ленты.ру"). Другое дело, что Азербайджан не принимает отправленную нами бумагу», — посетовал он.

20 апреля Пашинян объявил, что Ереван и Баку смогли уточнить спорную часть границы. Речь идет об участке в Сюникской области у села Тех. Однако Азербайджан, по словам премьера, продолжает совершать провокации, нацеленные на эскалацию обстановки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянам назвали опасные последствия введения ботокса в желудок для похудения
Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по закупкам
48-летняя Алла Довлатова станцевала в откровенном боди
Убытки российских авиакомпаний превысили сто миллиардов рублей
Испания потеряла миллионы гектаров зерновых посевов
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.