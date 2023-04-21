Пашинян заявил о готовности заключить мир с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов заключить мир с Азербайджаном. Об этом он сообщил, выступая в парламенте, передает «Интерфакс».

«Я готов сегодня же подписать отправленную нами в Азербайджан бумагу (проект мирного соглашения — прим. "Ленты.ру"). Другое дело, что Азербайджан не принимает отправленную нами бумагу», — посетовал он.

20 апреля Пашинян объявил, что Ереван и Баку смогли уточнить спорную часть границы. Речь идет об участке в Сюникской области у села Тех. Однако Азербайджан, по словам премьера, продолжает совершать провокации, нацеленные на эскалацию обстановки.

