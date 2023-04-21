Украину обвинили в подготовке атак на военные объекты России в Сирии

Washington Post: Украина планировала атаки на военные объекты России в Сирии

Украина готовила атаки на российские военные объекты в Сирии. С такими обвинениями выступило издание Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные данные Пентагона.

Как уточняется, целями нападений должны были стать военные объекты, силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и связанная с Россией нефтяная инфраструктура.

«Утекший документ показывает, что Украина планировала атаки на российские силы в Сирии», — указали журналисты.

Также издание утверждает, что планированием скрытых атак против России занималось военное разведывательное агентство Украины. Оно рассчитывало на помощь со стороны поддерживаемых США курдских формирований «Сирийских демократических сил». При этом в декабре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование военное операции, сообщает издание.

Как уточнили журналисты, украинские бойцы планировали нанести удары по российским объектам, используя беспилотные летательные аппараты. Также в статье указано, что о подготовке атак знала Турция и представители государства хотели избежать возможного ответного удара, предлагая Киеву проводить операцию с курдских территорий.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

9 апреля высокопоставленный источник разведки сообщил в интервью The New York Times, что утечка данных о положении Вооруженных сил Украины грозит навредить отношениям США с союзниками в Европе. По его словам, обнародование информации было болезненным, и этот факт может ограничить обмен разведданными.