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14:25, 21 апреля 2023Россия

Появились подробности об отлетевшем на крышу от взрыва в Белгороде автомобиле

SHOT: автомобиль, отлетевший на крышу от взрыва в Белгороде, принадлежал таксопарку

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Автомобиль, который взрывной волной отбросило на крышу магазина в Белгороде, припарковали у перекрестка за четыре часа до взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, Lada принадлежала местному таксопарку. Водитель после падения снаряда увидел автомобиль на крыше магазина «Пятерочка». В настоящее время компания, которой принадлежит машина, оформляет документы для получения компенсации.

Взрыв в Белгороде на улице Ватутина произошел вечером в четверг, 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина, на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

По последним данным, погибших нет, пострадали три человека. В сети появилось полное видео падения и взрыва авиабомбы.

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Анастасия Шейкина
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