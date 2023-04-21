Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 21 апреля 2023Россия

Появилось полное видео падения и взрыва боеприпаса в Белгороде

В сети опубликовали полное видео падения и взрыва боеприпаса в Белгороде

В сети появилось полное видео, на котором видно падение и взрыв боеприпаса в Белгороде. Его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как снаряд падает на край проезжей части, расположенной рядом с перекрестком, после чего образуется большая воронка и отключатся близлежащие фонари. Также взрывной волной на крышу магазина подбрасывает автомобиль.

Взрыв в Белгороде на улице Ватутина произошел вечером в четверг, 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка», на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

По последним данным, погибших нет, пострадали три человека. Одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу, другая получила ссадины, но от госпитализации отказалась. Третьей пострадавшей стало плохо после случившегося, ее госпитализировали с высоким давлением.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс
Полное окружение группировки ВСУ в Артемовске опровергли
Женщина сбросила 45 килограммов за 10 месяцев и раскрыла секрет похудения
Европейская страна оценила выгоду от притока россиян
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в июле
Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Емельяненко
Арестованного за госизмену россиянина заподозрили в подготовке теракта
Россиянам назвали главную причину мужского облысения после 40 лет
Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео
Раскрыт вред расщепляющих фукозу кишечных бактерий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.