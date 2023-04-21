Появилось полное видео падения и взрыва боеприпаса в Белгороде

В сети опубликовали полное видео падения и взрыва боеприпаса в Белгороде

В сети появилось полное видео, на котором видно падение и взрыв боеприпаса в Белгороде. Его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как снаряд падает на край проезжей части, расположенной рядом с перекрестком, после чего образуется большая воронка и отключатся близлежащие фонари. Также взрывной волной на крышу магазина подбрасывает автомобиль.

Взрыв в Белгороде на улице Ватутина произошел вечером в четверг, 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка», на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

По последним данным, погибших нет, пострадали три человека. Одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу, другая получила ссадины, но от госпитализации отказалась. Третьей пострадавшей стало плохо после случившегося, ее госпитализировали с высоким давлением.

