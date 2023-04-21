Звезда «Жестоких игр» объяснила причины долгого молчания о страшном диагнозе

Актриса Сэльма Блэр долго молчала о рассеянном склерозе из страха потерять работу

Известная американская актриса Сэльма Блэр призналась, что долго скрывала, что больна рассеянным склерозом, из-за страха потерять работу. Причины продолжительного молчания о диагнозе она объяснила в интервью британскому Vogue.

50-летняя звезда фильмов «Жестокие игры» и «Хеллбой» заявила, что первые симптомы рассеянного склероза появились у нее еще в детстве. В семь лет она начала испытывать проблемы с подвижностью левой ноги, не всегда могла контролировать мочевой пузырь и плохо видела правым глазом. Также Блэр часто просыпалась среди ночи от собственного истеричного смеха или плача, но врачи считали, что она просто «чересчур эмоциональна» и таким образом привлекает к себе внимание.

Специалисты смогли диагностировать актрисе рассеянный склероз только в 2018 году. Для нее это стало облегчением, так как после долгого ожидания и попыток понять причину проблем со здоровьем она наконец узнала, почему стала терять контроль над своим телом.

Я могла сидеть на диване в забытьи, а потом очнуться. Я буквально выпадала из реальности и понятия не имела, где нахожусь Сэльма Блэр

Блэр отметила, что порой жить с ограничениями, связанными с болезнью, бывает невыносимо. Она долго боялась, что, как только окружающие узнают о ее диагнозе, она тут же останется без работы. Отчасти поэтому она решила скрывать свой диагноз. Актриса беспокоилась, что коллеги по съемочной площадке заметят ее проблемы с координацией и речью, а также потерю волос и сыпь на теле, и тогда ее тут же уволят.

Рассказать о проблемах со здоровьем Блэр решилась благодаря сообществу людей с ограниченными возможностями. Общение с ними помогло ей принять свой диагноз и мотивировало поделиться своим опытом жизни с рассеянным склерозом с поклонниками.

Ранее Блэр рассказала о своей борьбе с алкоголизмом. Она призналась, что с семи лет регулярно злоупотребляла крепкими напитками для облегчения необъяснимых головных болей и болей в лице.