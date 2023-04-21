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17:35, 21 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали опасные последствия введения ботокса в желудок для похудения

Хирург Бекхан Хациев: после введения ботокса в желудок может произойти поражение нервов

Фото: Afif Ramdhasuma / Unsplash

Хирург Бекхан Хациев назвал россиянам опасные последствия нового метода похудения. Соответствующий комментарий приводят «Известия».

В первую очередь специалист предупредил, что операция по введению ботокса в желудок для снижения лишнего веса является не сертифицированной и не исследованной. В связи с этим ее эффективность вызывает сомнения. По словам Хациева, упомянутая процедура основана на уменьшении чувства голода из-за менее интенсивного сокращения желудка после инъекций. Однако, как утверждает эксперт, эффект прекращается после выведения препарата из организма, и еда снова начинает усваиваться в полном объеме.

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Хирург объяснил, что при неудачной манипуляции может произойти поражение нервов. «Также после этой процедуры высок риск повторного набора веса у пациента. Это, в свою очередь, приводит к тому, что для постоянного эффекта такие инъекции придется регулярно повторять. А это опасно — введение ботокса в желудок в неправильном количестве или в неправильное место может стать причиной паралича желудка или расстройства пищеварения», — заявил медик.

В заключение доктор уточнил, что введение ботокса в желудок не одобрено Минздравом России, вследствие чего люди массово обращаются за услугой в заграничные клиники. «Недавно более 67 пациентам в Турции ввели препарат, который не был одобрен для введения эндоскопическим методом в желудок человека. Это привело к развитию у них тяжелого заболевания нервной системы. По своему незнанию люди могут нанести непоправимый вред здоровью», — посетовал он.

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Екатерина Ештокина
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