Шестилетний мальчик сломал позвоночник в российском детском саду
В Воронеже шестилетний мальчик сломал позвоночник в детском саду в Советском районе города. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета на своем сайте.
По данным ведомства, ребенок травмировался в марте на занятиях физкультурой. Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом двух смежных позвонков. Обстоятельства, которые к этому привели, предстоит установить следователям.
По результатам доследственной проверки СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Похожий случай произошел 16 февраля в Москве. Там в феврале во время игры в частном детском саду сломала позвоночник четырехлетняя девочка. Ребенок получил травму после падения с игрового комплекса.
Кроме того, 15 февраля в Подмосковье во время занятия физкультурой стало плохо шестилетнему мальчику. Ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики зафиксировали остановку сердца.