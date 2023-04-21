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15:58, 21 апреля 2023Россия

Шестилетний мальчик сломал позвоночник в российском детском саду

В Воронеже шестилетний мальчик сломал позвоночник на физкультуре в детском саду

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

В Воронеже шестилетний мальчик сломал позвоночник в детском саду в Советском районе города. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

По данным ведомства, ребенок травмировался в марте на занятиях физкультурой. Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом двух смежных позвонков. Обстоятельства, которые к этому привели, предстоит установить следователям.

По результатам доследственной проверки СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожий случай произошел 16 февраля в Москве. Там в феврале во время игры в частном детском саду сломала позвоночник четырехлетняя девочка. Ребенок получил травму после падения с игрового комплекса.

Кроме того, 15 февраля в Подмосковье во время занятия физкультурой стало плохо шестилетнему мальчику. Ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики зафиксировали остановку сердца.

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Константин Лысяков
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