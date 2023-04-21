В офисе Зеленского захотели получить алгоритм движения к членству в НАТО

Офис Зеленского: в Вильнюсе Киев хочет получить четкий алгоритм движения Украины в НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, Киев хочет получить четкий алгоритм движения Украины к членству в Североатлантическом альянсе, об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он выразил надежду, что партнеры продолжат оказывать помощь Киеву. «Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ», — уточнил политик.

Он отметил, что по поручению Зеленского провел переговоры с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и президента Финляндии. Ермак указал на важность проведения так называемого глобального саммита мира. По его мнению, он должен пройти в одной из скандинавских стран.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины в организацию.