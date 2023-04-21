В сети возмутились испортившей внешность клиентки работой татуировщицы

Мастер Дейзи показала тату в виде веснушек на лбу и щеках клиентки

Мастер Дейзи (фамилия неизвестна) набила на лице клиентки необычные тату и показала ее внешность в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом @daisylovesick сняла на камеру результат своей работы. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала щеки и лоб, покрытые коричневыми пятнами. Кроме того, в ролике видно, что на лице заказчицы присутствуют многочисленные покраснения. «У моей клиентки красивая кожа, но, как видите, ее образ создан для веснушек», — пояснила татуировщица.

Подписчики возмутились работой Дейзи, обвинив ее в испорченном внешнем виде девушки. «Они через очень короткий срок перестанут выглядеть удачно», «Похоже на сыпь», «Зачем ты так ее изуродовала?», «Вы просто воспользовались ее глупостью», — заключили они.

Ранее в апреле американский рэпер Саймир Бизил Вудс, более известный как Lil Uzi Vert, сделал тату в необычном месте и остался с внешностью покемона. 27-летний исполнитель продемонстрировал рисунок в области лба в виде большого цветочного узора. При этом на размещенном фото было видно, что в зоне висков, носа и щек артиста также набиты рисунки.