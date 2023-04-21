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07:50, 21 апреля 2023Спорт

Игравший в России бразильский футболист сравнил вкус колы и водки

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что кола нравится ему больше водки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо сравнил вкус колы и водки. Его слова приводит Sport24.

«Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится», — заявил бразильский футболист. Он добавил, что ему придется купить для водки отдельный чемодан.

Карвальо играл в ЦСКА с 2004-го по 2010-й. Вместе с армейцами хавбек выиграл два чемпионата России, четыре Кубка и четыре Суперкубка страны и Кубок УЕФА сезона-2004/2005. Его признавали лучшим футболистом России в 2005 году.

В ноябре 2022 года костариканский полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, что на родине Россию называли невероятно холодной страной, в которой постоянно пьют водку. Латиноамериканец заявил, что на самом деле страна оказалась гостеприимной.

Анастасия Борисова
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