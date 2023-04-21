Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 21 апреля 2023Забота о себе

Назван способ намекнуть партнеру на желание попробовать новое в постели

GQ назвал способы корректно предложить партнеру сексуальные эксперименты

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексолог Джудит Лангер и педагог, работающая с вопросами сексуальности, София Роуз назвали способы корректно намекнуть партнеру на желание попробовать в постели что-то новое. Комментарии экспертов опубликованы в статье британского издания мужского журнала GQ.

Лангер отметила, что рассказать партнеру о сокровенных фантазиях бывает непросто, поскольку тема сексуальности табуирована, вызывает стыд и страх осуждения. Однако это не повод молчать о предпочтениях и навсегда отказываться от сексуальных экспериментов в постели, считает сексолог. Она утверждает, что нет единственного верного способа начать пикантный разговор, стратегия должна зависеть от устоявшихся в паре традиций.

Хотя каждый случай индивидуален, София Роуз выделила несколько общих правил, как предложить новый опыт. Прежде всего она посоветовала учесть возможные травмы, которые пережил партнер. «Некоторые фетиши основываются на идее заигрывания с динамикой власти, с темами насилия, контроля и подчинения. Эти аспекты могут затрагивать личный опыт человека, быть реальными и даже актуальными переживаниями его жизни», — предупредила Роуз и посоветовала быть внимательным в подобных разговорах.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Эксперт посоветовала во время разговора прямо рассказать о фантазии, подробно объяснить, почему она привлекает и имеет значение. Роуз подчеркнула, что главное правило подобных бесед — свобода выбора. Человек должен знать, что может без последствий отказаться от предложения. «Позвольте партнеру обдумать разговор и продолжить его в другое время. Ваш фетиш может стать неожиданным сюрпризом», — сказала Роуз.

Помимо этого, Лангер и Роуз дали несколько советов тем, кому поступило предложение попробовать необычную сексуальную практику. Они считают важным поблагодарить партнера за откровенность, не стыдить его, внимательно выслушать и задавать вопросы, даже если соглашаться вы не намерены.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о самых отталкивающих сексуальных фетишах. По их мнению, наиболее неприятными являются эксперименты с человеческими выделениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Назван способ намекнуть партнеру на желание попробовать новое в постели
Директрису частной школы арестовали за совращение ученика
Экс-полицейского арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной
Принц Уильям рассказал британцам о раке кишечника
Появился способ поменять пароль на украденном iPhone
Безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Москве
Дурова назвали самым обедневшим миллиардером из России
Бойцы ВСУ разочаровались в военной технике Запада
Раскрыты возможности российского робота «Маркер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.