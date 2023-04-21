В ЦСКА высказались о возможном возвращении Марио Фернандеса

В ЦСКА заявили, что Марио Фернандес не вернется раньше окончания сезона

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в Telegram высказался о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

По его словам, для армейцев не стало сюрпризом решение футболиста покинуть бразильский «Интернасьонал». «Мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем», — заявил Брейдо.

Брейдо также отметил, что Фернандес не вернется в ЦСКА раньше окончания сезона. «Могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре, — у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА», — отметил он.

Ранее Фернандес досрочно покинул «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в бразильском клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.