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12:00, 21 апреля 2023Спорт

В ЦСКА высказались о возможном возвращении Марио Фернандеса

В ЦСКА заявили, что Марио Фернандес не вернется раньше окончания сезона

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в Telegram высказался о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

По его словам, для армейцев не стало сюрпризом решение футболиста покинуть бразильский «Интернасьонал». «Мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем», — заявил Брейдо.

Брейдо также отметил, что Фернандес не вернется в ЦСКА раньше окончания сезона. «Могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре, — у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА», — отметил он.

Ранее Фернандес досрочно покинул «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в бразильском клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.

Алексей Гусев
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