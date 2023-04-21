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18:35, 21 апреля 2023Россия

Медведев назвал источник доукомплектования армии России

Медведев заявил, что доукомплектование Российской армии продолжается за счет контрактников

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Доукомплектование Российской армии продолжается, в том числе за счет военнослужащих по контракту. Источник пополнения Вооруженных сил назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов по данному вопросу. Фрагмент мероприятия опубликован на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

На совещании подробно обсуждалась ситуация в Центральном федеральном округе, а также были заслушаны доклады глав российских регионов о существующих показателях и проблемах.

Медведев подчеркнул, что проблемы «всегда есть», и они обсуждаются на протяжении последнего месяца. «Речь идет о совершенствовании федерального законодательства, коллеги, полпреды знают. Мы регулярного обмениваемся информацией, они делают предложения по совершенствованию правил, законов, актов министерства обороны», — сообщил зампред Совбеза.

Политик добавил, что необходимо сконцентрироваться на эффективных решениях и практиках.

Ранее Медведев заявил о необходимости увеличить Российскую армию. По его мнению, стране необходимы Вооруженные силы, основанные и на призыве, и на контракте.

1 января 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности Российской армии. Как объяснил глава Минобороны Сергей Шойгу, такое решение принято из-за агрессии стран Запада, которые продолжают политику сдерживания России путем оказания помощи Украине, в том числе прямыми поставками оружия и боеприпасов.

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Константин Лысяков
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