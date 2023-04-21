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18:56, 21 апреля 2023Мир

В МИД заявили о готовности России разместить ракеты на западной границе

В МИД заявили о готовности РФ разместить ракеты на западной границе в ответ на вызовы НАТО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия готова пересмотреть свои международные обязательства, а также разместить ракеты средней и большой дальности на западной границе в ответ на вызовы блока НАТО. Об этом сообщил в статье для журнала «Международная жизнь» посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений», — написал дипломат.

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Глеб Бажуткин
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