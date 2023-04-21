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05:19, 21 апреля 2023Мир

Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки

Посольство РФ: США молчат о реальных выгодоприобретателях украинской части зерновой сделки

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в замалчивании информации о «реальных выгодоприобретателях» украинской части зерновой сделки. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

По словам российских дипломатов, госдеп США продолжает распространять сообщения «о якобы саботаже российской стороной работы "черноморской инициативы" и использовании "голода в качестве оружия"». При этом Вашингтон молчит о реальных выгодоприобретателях украинской части агродоговоренностей, указали в посольстве.

В ведомстве отметили, что Россия остается надежным поставщиком агротоваров. Кроме того, Москва продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям и открыта к расширению сотрудничества на продовольственном направлении.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о стремлении Киева вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу». «Стремятся вовсю эксплуатировать черноморскую инициативу, не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев», — подчеркнула дипломат.

Марина Совина
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