Посольство РФ: США молчат о реальных выгодоприобретателях украинской части зерновой сделки

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в замалчивании информации о «реальных выгодоприобретателях» украинской части зерновой сделки. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

По словам российских дипломатов, госдеп США продолжает распространять сообщения «о якобы саботаже российской стороной работы "черноморской инициативы" и использовании "голода в качестве оружия"». При этом Вашингтон молчит о реальных выгодоприобретателях украинской части агродоговоренностей, указали в посольстве.

В ведомстве отметили, что Россия остается надежным поставщиком агротоваров. Кроме того, Москва продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям и открыта к расширению сотрудничества на продовольственном направлении.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о стремлении Киева вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу». «Стремятся вовсю эксплуатировать черноморскую инициативу, не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев», — подчеркнула дипломат.