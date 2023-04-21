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09:35, 21 апреля 2023Спорт

«Аль-Наср» объяснил неприличный жест Роналду травмой паха

«Аль-Наср» объяснил неприличный жест Криштиану Роналду травмой паха

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» высказался о неприличном жесте в исполнении форварда команды Криштиану Роналду. Заявление клуба приводит Squawka.

«Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком "Аль-Хиляля", началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация», — объяснили в команде. Там также отметили, что фанаты могут думать, что хотят.

18 апреля «Аль-Наср» в гостях проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2 в матче чемпионата Саудовской Аравии. После окончания встречи Роналду, уходя в подтрибунное помещение, схватил себя за пах, в то время как болельщики хозяев скандировали имя аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси. После этого стало известно, что Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Алексей Гусев
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