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16:06, 21 апреля 2023Культура

Президент Италии назвал попытки отменить российское искусство ошибочными

Президент Италии Маттарелла заявил, что попытки отменить российское искусство ошибочны
Серджо Маттарелла

Серджо Маттарелла. Фото: Paolo Giandotti / Italian Presidency Press Office / Reuters

Президент Италии Серджо Маттарелла высказался о попытках отменить российское искусство, назвав их ошибочными. Его цитирует Corriere della Sera.

По мнению политика, российская культура является неотъемлемой частью европейской. «Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом, который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является эта культура», — заявил президент республики.

Маттарелла также подчеркнул, что отношением к культуре может быть только «открытость, любознательность, ознакомление, сравнение», так как от этого рождается прогресс.

Ранее сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что отменить российскую культуру невозможно.

В прошлом году президент Италии также заявлял, что в мире, особенно в Европе, невозможно отменить русскую культуру, так как она давно стала частью европейской.

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Варвара Кошечкина
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