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20:57, 21 апреля 2023Спорт

Легионеры клуба КХЛ вернули команде деньги за досрочное расторжение контрактов

«РБ Бизнес»: экс-хоккеисты «Салавата Юлаева» вернули клубу 93,8 миллиона рублей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бывшие игроки «Салавата Юлаева», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вернули команде деньги за досрочное расторжение контрактов в марте 2022 года. Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

По информации издания, размер компенсации составил 93,8 миллиона рублей. Во время плей-офф Кубка Гагарина-2022 уфимскую команду покинули датский защитник Филип Ларсен, канадский форвард Джефф Плэтт, а также четыре финских легионера — вратарь Юха Метсола и нападающие Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен.

13 апреля 2022 года генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал отъезд иностранцев. «Думаю, они не против вернуться, но нынешняя ситуация этому не способствует», — заявил Баширов. Однако тогда он оценил вероятность возвращения хоккеистов в команду в один процент.

В сезоне-2021/2022 уфимский клуб добрался до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил челябинскому «Трактору». В сезоне-2022/2023 команда выбыла из борьбы за трофей в первом раунде плей-офф.

Ксения Курашкина
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