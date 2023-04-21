Легионеры клуба КХЛ вернули команде деньги за досрочное расторжение контрактов

«РБ Бизнес»: экс-хоккеисты «Салавата Юлаева» вернули клубу 93,8 миллиона рублей

Бывшие игроки «Салавата Юлаева», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вернули команде деньги за досрочное расторжение контрактов в марте 2022 года. Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

По информации издания, размер компенсации составил 93,8 миллиона рублей. Во время плей-офф Кубка Гагарина-2022 уфимскую команду покинули датский защитник Филип Ларсен, канадский форвард Джефф Плэтт, а также четыре финских легионера — вратарь Юха Метсола и нападающие Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен.

13 апреля 2022 года генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал отъезд иностранцев. «Думаю, они не против вернуться, но нынешняя ситуация этому не способствует», — заявил Баширов. Однако тогда он оценил вероятность возвращения хоккеистов в команду в один процент.

В сезоне-2021/2022 уфимский клуб добрался до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил челябинскому «Трактору». В сезоне-2022/2023 команда выбыла из борьбы за трофей в первом раунде плей-офф.