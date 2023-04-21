Акционеры Tesla обвинили Маска в плохом управлении компанией

Bloomberg: акционеры считают, что Tesla страдает от управления Маском другими компаниями

Семнадцать крупных акционеров, которые владеют бумагами Tesla на сумму 1,5 миллиарда долларов, пожаловались на то, как Илон Маск руководит компанией. Об этом со ссылкой на заявление инвесторов сообщает Bloomberg.

Акционеры обвинили бизнесмена в плохом управлении Tesla по причине того, что он отвлекается на руководство другими компаниями. Инвесторы намерены добиться «устранения зависимости от Маска» и для этого в том числе предлагают отстранить лояльных ему топ-менеджеров.

«Это беспрецедентно — быть генеральным директором и руководить двумя другими компаниями. Я не могу представить себе ни одно другое правление, позволяющее генеральному директору заниматься таким количеством проектов», — заявила исполнительный директор Investor Advocates for Social Justice Кортни Уикс, представляющая некоторых инвесторов.

Жалобы на Маска дополняют список проблем, с которыми сталкивается производитель. Ранее компания заявила, что по итогам 2022 года не достигла цели по среднегодовому увеличению поставок автомобилей. Тем временем Министерство юстиции США, Национальное управление безопасности дорожного движения и Департамент автотранспортных средств Калифорнии ведут проверки в отношении Tesla из-за сообщения о проблемах с ее системой автопилота.

За первую неделю апреля 2023-го бумаги Tesla потеряли в цене 10,8 процента после публикации квартального отчета производителя. В нем сообщалось, что ранее в этом году количество электрокаров на складах Tesla достигло пика из-за снизившегося спроса на ее товары, чего ранее не случалось. При этом ранее автопроизводитель несколько раз снижал цены на свои машины. Маск объяснил это готовностью пожертвовать прибыльностью, чтобы продолжать расти в условиях повышения процентных ставок и возможной рецессии в США.

Маск является главным исполнительным директором Tesla и SpaceX, а также возглавляет социальную сеть Twitter, которую он приобрел в прошлом году. Кроме того, миллиардер недавно задумался о создании стартапа по разработке искусственного интеллекта, который смог бы составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI.