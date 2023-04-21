Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:51, 21 апреля 2023Экономика

Акционеры Tesla обвинили Маска в плохом управлении компанией

Bloomberg: акционеры считают, что Tesla страдает от управления Маском другими компаниями

Фото: Jason Reed / Reuters

Семнадцать крупных акционеров, которые владеют бумагами Tesla на сумму 1,5 миллиарда долларов, пожаловались на то, как Илон Маск руководит компанией. Об этом со ссылкой на заявление инвесторов сообщает Bloomberg.

Акционеры обвинили бизнесмена в плохом управлении Tesla по причине того, что он отвлекается на руководство другими компаниями. Инвесторы намерены добиться «устранения зависимости от Маска» и для этого в том числе предлагают отстранить лояльных ему топ-менеджеров.

«Это беспрецедентно — быть генеральным директором и руководить двумя другими компаниями. Я не могу представить себе ни одно другое правление, позволяющее генеральному директору заниматься таким количеством проектов», — заявила исполнительный директор Investor Advocates for Social Justice Кортни Уикс, представляющая некоторых инвесторов.

Жалобы на Маска дополняют список проблем, с которыми сталкивается производитель. Ранее компания заявила, что по итогам 2022 года не достигла цели по среднегодовому увеличению поставок автомобилей. Тем временем Министерство юстиции США, Национальное управление безопасности дорожного движения и Департамент автотранспортных средств Калифорнии ведут проверки в отношении Tesla из-за сообщения о проблемах с ее системой автопилота.

Материалы по теме:
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов. Как им это удается?
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов.Как им это удается?
13 февраля 2023
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023

За первую неделю апреля 2023-го бумаги Tesla потеряли в цене 10,8 процента после публикации квартального отчета производителя. В нем сообщалось, что ранее в этом году количество электрокаров на складах Tesla достигло пика из-за снизившегося спроса на ее товары, чего ранее не случалось. При этом ранее автопроизводитель несколько раз снижал цены на свои машины. Маск объяснил это готовностью пожертвовать прибыльностью, чтобы продолжать расти в условиях повышения процентных ставок и возможной рецессии в США.

Маск является главным исполнительным директором Tesla и SpaceX, а также возглавляет социальную сеть Twitter, которую он приобрел в прошлом году. Кроме того, миллиардер недавно задумался о создании стартапа по разработке искусственного интеллекта, который смог бы составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Мужчина отправился в отпуск и разбогател
В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами
ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду
В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной
Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией
Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.