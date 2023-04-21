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00:14, 22 апреля 2023Спорт

Эксперт назвал пять простых упражнений для укрепления мышц и сжигания жира

Эксперт Чичерин посоветовал делать планку и прыжки на скакалке для сжигания жира

Фото: Unsplash

Доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Вадим Чичерин назвал пять простых упражнений для укрепления мышц и сжигания жира. Его слова приводит «Life.ru».

Специалист посоветовал начать тренировку с бега на месте и в движении, чтобы размяться. Далее Чичерин порекомендовал делать приседания в трех вариациях: в широкой стойке, с выпадом, с шагом назад или в сторону.

Следующее упражнение — берпи. После него необходимо перейти к прыжкам на скакалке, а завершить тренировку, по словам эксперта, можно планкой. Специалист отметил, что если классическая планка кажется слишком легкой, то на спину можно положить утяжелитель.

«Суть метода в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение в максимальном темпе, а затем отдыхать десять секунд. В четыре минуты укладывается восемь таких раундов», — добавил эксперт.

Ранее фитнес-эксперт Анжелика Алохова назвала топ кардиотренировок. Она включила в рейтинг спринтерский бег, езду на велосипеде, берпи и плавание.

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