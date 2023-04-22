В Запорожье заявили об атаке диверсантов ВСУ на Мелитопольское локомотивное депо

Балицкий сообщил об устроенном диверсантами ВСУ взрыве на территории Мелитопольского депо

Украинские диверсанты устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — сообщил он. Балицкий также заявил, что за последний месяц власти Запорожья зафиксировали многочисленные преступления в отношении мирных жителей со стороны ВСУ.

Он обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить все происшествия для принятия соответствующего решения и последующего приобщения к материалам уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ВСУ заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По словам Балицкого, украинским войскам удалось занять, в частности, село Каменка.