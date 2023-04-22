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16:38, 22 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об атаке диверсантов ВСУ на Мелитопольское локомотивное депо

Балицкий сообщил об устроенном диверсантами ВСУ взрыве на территории Мелитопольского депо

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские диверсанты устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — сообщил он. Балицкий также заявил, что за последний месяц власти Запорожья зафиксировали многочисленные преступления в отношении мирных жителей со стороны ВСУ.

Он обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить все происшествия для принятия соответствующего решения и последующего приобщения к материалам уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ВСУ заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По словам Балицкого, украинским войскам удалось занять, в частности, село Каменка.

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Варвара Кошечкина
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