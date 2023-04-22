В Запорожье заявили об атаке диверсантов ВСУ на Мелитопольское локомотивное депо
Украинские диверсанты устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — сообщил он. Балицкий также заявил, что за последний месяц власти Запорожья зафиксировали многочисленные преступления в отношении мирных жителей со стороны ВСУ.
Он обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить все происшествия для принятия соответствующего решения и последующего приобщения к материалам уголовного дела.
Ранее сообщалось, что ВСУ заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По словам Балицкого, украинским войскам удалось занять, в частности, село Каменка.