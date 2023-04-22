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04:22, 22 апреля 2023Мир

ФБР допросило пользователей сервера в Discord по делу об утечке документов

WP: ФБР допросило знакомых Тейшейры с сервера в Discord по делу об утечке документов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Margaret Small / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) допросило пользователей сервера в Discord, на котором появились секретные документы Пентагона. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с данным вопросом.

В частности, ФБР поговорило со знакомыми военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейры, обвиняемого в утечке разведданных. В том числе сотрудники бюро интересовались, как участники сервера впервые познакомились с Тейшейрой и в какие видеоигры они играли вместе.

Один из пользователей рассказал WP, что задержанный начал выкладывать секретные документы в декабре прошлого года. В то же время два других собеседника отметили, что Тейшейра начал это делать еще летом 2022 года.

Ранее газета The New York Times сообщила, что первая утечка в Discord произошла менее чем через 48 часов после начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее агенты ФБР арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Марина Совина
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