Названы причины перехода России на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы

Замглавы ФНЭБ Гривач: переход РФ на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы связан с США

Переход России на национальные валюты при расчете за энергоресурсы повлияет на отрасль, убежден заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал причины перехода.

22 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы. По словам чиновника, Россия намерена отказаться от использования евро и доллара при расчетах и вместо этого перейти на рубли и юани.

Нужно выстраивать новые форматы и схемы работы с клиентами Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

«Но по сути, это процесс, с одной стороны, объективный, связанный с ростом веса экономики того же Китая в мировой торговле. А с другой — насущная необходимость, вызванная систематическим и чрезмерным злоупотреблением Вашингтона прежде всего своим статусом эмитента мировой резервной валюты», — объяснил Гривач.

Аналитик напомнил, что со стороны США уже были введены санкции и другие ограничения, а теперь дело дошло до ареста активов российского ЦБ.

«Поэтому отрасль должна подстраивается, и она подстраивается во взаимодействии с регуляторами, которые должны помочь обеспечить этот процесс на своем национальном и межгосударственном уровне», — добавил он.

Ранее в России признавали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие. Росконгресс считал, что альтернативная валюта на мировом рынке появится не раньше 2035-2040 годов. По данным МВФ, 58 процентов официальных валютных резервов в мире хранится именно в американской валюте.