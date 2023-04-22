Названы причины перехода России на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы
Переход России на национальные валюты при расчете за энергоресурсы повлияет на отрасль, убежден заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал причины перехода.
22 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы. По словам чиновника, Россия намерена отказаться от использования евро и доллара при расчетах и вместо этого перейти на рубли и юани.
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«Но по сути, это процесс, с одной стороны, объективный, связанный с ростом веса экономики того же Китая в мировой торговле. А с другой — насущная необходимость, вызванная систематическим и чрезмерным злоупотреблением Вашингтона прежде всего своим статусом эмитента мировой резервной валюты», — объяснил Гривач.
Аналитик напомнил, что со стороны США уже были введены санкции и другие ограничения, а теперь дело дошло до ареста активов российского ЦБ.
«Поэтому отрасль должна подстраивается, и она подстраивается во взаимодействии с регуляторами, которые должны помочь обеспечить этот процесс на своем национальном и межгосударственном уровне», — добавил он.
Ранее в России признавали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие. Росконгресс считал, что альтернативная валюта на мировом рынке появится не раньше 2035-2040 годов. По данным МВФ, 58 процентов официальных валютных резервов в мире хранится именно в американской валюте.