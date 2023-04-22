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18:41, 22 апреля 2023Экономика

Названы причины перехода России на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы

Замглавы ФНЭБ Гривач: переход РФ на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы связан с США

Фото: Kokhanchikov / Shutterstock / Fotodom

Переход России на национальные валюты при расчете за энергоресурсы повлияет на отрасль, убежден заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал причины перехода.

22 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы. По словам чиновника, Россия намерена отказаться от использования евро и доллара при расчетах и вместо этого перейти на рубли и юани.

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Алексей Гривачзаместитель генерального директора ФНЭБ

«Но по сути, это процесс, с одной стороны, объективный, связанный с ростом веса экономики того же Китая в мировой торговле. А с другой — насущная необходимость, вызванная систематическим и чрезмерным злоупотреблением Вашингтона прежде всего своим статусом эмитента мировой резервной валюты», — объяснил Гривач.

Аналитик напомнил, что со стороны США уже были введены санкции и другие ограничения, а теперь дело дошло до ареста активов российского ЦБ.

«Поэтому отрасль должна подстраивается, и она подстраивается во взаимодействии с регуляторами, которые должны помочь обеспечить этот процесс на своем национальном и межгосударственном уровне», — добавил он.

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Алена Шевченко
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