Военкоры сообщили о подрыве моста в Донбассе «шахид-мобилем» ВСУ
Украинские военные взорвали в Донбассе мост, используя начиненный взрывчаткой «шахид-мобиль». Видео взрыва опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).
Утверждается, что для уничтожения стратегического объекта Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали грузовик «с тонной тротила».
3 марта в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщали, что ВСУ уничтожили почти все мосты на подступах к Артемовску (украинское название — Бахмут). «При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать», — заявил один из бойцов.
«Шахид-мобиль» — распространенное неофициальное название гражданских машин, переоборудованных в полевых условиях для ведения боевых действий или для однократной суицидальной атаки. Подобная техника применяется в основном террористическими организациями на Ближнем Востоке, отсюда и появился этот термин.