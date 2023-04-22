Военкоры сообщили о подрыве моста в Донбассе «шахид-мобилем» ВСУ

РВ: украинские военные подорвали мост на Донбассе «шахид-мобилем» ГАЗ-66 с тонной тротила

Украинские военные взорвали в Донбассе мост, используя начиненный взрывчаткой «шахид-мобиль». Видео взрыва опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Утверждается, что для уничтожения стратегического объекта Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали грузовик «с тонной тротила».

3 марта в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщали, что ВСУ уничтожили почти все мосты на подступах к Артемовску (украинское название — Бахмут). «При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать», — заявил один из бойцов.

«Шахид-мобиль» — распространенное неофициальное название гражданских машин, переоборудованных в полевых условиях для ведения боевых действий или для однократной суицидальной атаки. Подобная техника применяется в основном террористическими организациями на Ближнем Востоке, отсюда и появился этот термин.