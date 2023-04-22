Игры от Sony для ПК подорожали
Sony подняла цены на игры, адаптированные под ПК. Об этом сообщает издание VGC.
Журналисты портала обратили внимание, что цены на флагманские игры от Sony, доступные в Steam, изменились во многих регионах мира. Тайтлы от компании подорожали в Аргентине, Канаде, Чили, Китае, Колумбии, Японии, Южной Корее и других странах. В числе прочих были изменены цены на God of War, Spider-Man Remastered, Sackboy, Returnal.
Цены изменились в зависимости от конкретного тайтла и рынка. Так, в Канаде игры подорожали на 10 долларов — на 14,5-17 процентов, Японии — 29-30 процентов, в Аргентине — 67 процентов. На некоторые релизы, доступные для аргентинских геймеров, цены выросли почти вдвое. Так, God of War, Marvel's Spider-Man, Returnal стали стоить 9999 песо вместо 5999 (3744 рубля вместо 2246).
Журналисты медиа отметили, что Sony приоритетно выпускает игры для PlayStation. Осенью 2022 года в корпорации заявили, что новые тайтлы будут оставаться эксклюзивными для консолей в течение года, а затем компания будет портировать их на персональные компьютеры.
В начале апреля представители онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School заявили, что россияне научились покупать игры в обход запретов. Геймеры пополняли кошельки цифровых магазинов через сторонние сервисы, покупали ключи доступа и пользовались сменой региона.