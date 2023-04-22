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00:30, 22 апреля 2023Наука и техника

Игры от Sony для ПК подорожали

VGC: God of War и другие игры от Sony подорожали в Steam в Аргентине, Канаде и Японии

Скриншот: игра God Of War

Sony подняла цены на игры, адаптированные под ПК. Об этом сообщает издание VGC.

Журналисты портала обратили внимание, что цены на флагманские игры от Sony, доступные в Steam, изменились во многих регионах мира. Тайтлы от компании подорожали в Аргентине, Канаде, Чили, Китае, Колумбии, Японии, Южной Корее и других странах. В числе прочих были изменены цены на God of War, Spider-Man Remastered, Sackboy, Returnal.

Цены изменились в зависимости от конкретного тайтла и рынка. Так, в Канаде игры подорожали на 10 долларов — на 14,5-17 процентов, Японии — 29-30 процентов, в Аргентине — 67 процентов. На некоторые релизы, доступные для аргентинских геймеров, цены выросли почти вдвое. Так, God of War, Marvel's Spider-Man, Returnal стали стоить 9999 песо вместо 5999 (3744 рубля вместо 2246).

Журналисты медиа отметили, что Sony приоритетно выпускает игры для PlayStation. Осенью 2022 года в корпорации заявили, что новые тайтлы будут оставаться эксклюзивными для консолей в течение года, а затем компания будет портировать их на персональные компьютеры.

В начале апреля представители онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School заявили, что россияне научились покупать игры в обход запретов. Геймеры пополняли кошельки цифровых магазинов через сторонние сервисы, покупали ключи доступа и пользовались сменой региона.

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Андрей Ставицкий
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