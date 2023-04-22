Найдено потопленное США во Вторую мировую войну судно с тысячью погибших

New York Times: в Южно-Китайском море найдено затопленное США в 1942 году судно

В Южно-Китайском море обнаружено японское судно, потопленное подводной лодкой США в 1942 году во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что обломки корабля Montevideo Maru были найдены у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон на глубине более четырех тысяч метров. Судно перевозило около тысячи военнопленных из 16 стран, но большинство из них были из Австралии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство надеется, что эта новость принесет «некоторое утешение» близким погибших пассажиров корабля. «Чрезвычайные усилия, приложенные к этому открытию, говорят о том, что Австралия держит свое обещание всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране», — подчеркнул он.

Подводная лодка Воздушно-морских сил США атаковала корабль Montevideo Maru в июле 1942 года, когда он шел без сопровождения из Рабаула, порта на австралийской территории Новой Гвинеи, который был захвачен Японией ранее в том же году, на китайский остров Хайнань, на который Япония вторглась в 1939 году.

В октябре 2022 года бельгийские ученые из Гентского университета обнаружили, что затонувшие в Северном море немецкие корабли времен Второй мировой войны до сих пор отравляют морской микробиом. В ходе работы специалисты взяли образцы стального корпуса и осадочных пород в 12 местах вокруг траулера V-1302 «Джон Ман», затонувшего в 1942 году. Оказалось, что загрязнение от оружия и боеприпасов, находившихся на корабле, уже более 80 лет влияет на местную флору и фауну.