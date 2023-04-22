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14:06, 22 апреля 2023Наука и техника

Озвучены последствия одновременного курения вейпов и сигарет подростками

У подростков, увлекающихся вейпами и сигаретами, оказалось меньше шансов бросить курить

Фото: Unsplash

Ученые Университета штата Пенсильвания озвучили последствия одновременного увлечения вейпами и традиционными сигаретами в раннем подростковом возрасте. Оказалось, что у таких детей гораздо меньше шансов бросить курить, став старше. Результаты исследования опубликованы в журнале Tobacco Control.

Авторы проанализировали данные 1893 курильщиков из Великобритании и США в возрасте до 17 лет. Испытуемых опросили об увлечении электронными и традиционными сигаретами, а также о том, как много они курят.

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Среди участников исследования из Великобритании 57 процентов подтвердили, что помимо сигарет они также употребляют вейпы. В США был практически аналогичный показатель — 58 процентов. У таких курильщиков вероятность к концу подросткового возраста продолжить курить была выше. Около 61 процента детей из Великобритании, которые употребляли только электронные сигареты, сохраняли вредную привычку ближе к 17 годам по сравнению с 50 процентами опрошенных, которые курили только обычные сигареты. В США эти цифры равнялись 42 и 44 процентам соответственно.

Риск продолжения курения в позднем подростковом возрасте среди более молодых подростков, одновременно курящих два вида сигарет, был на 45 процентов выше, чем у тех, кто не употреблял вейпы, в США, и на 119 процентов выше — в Великобритании.

К концу подросткового возраста частое курение (его определяли как более шести сигарет в неделю или не менее 27 в месяц) было почти в два раза более распространено среди начинающих вейперов Великобритании (37 процентов), чем среди тех, кто курил только обычные сигареты (23 процента). У американских подростков постоянное курение отмечалось почти в три раза чаще у ранних подростков-вейперов (20 процентов), чем у традиционных курильщиков (7 процентов).

В итоге шансы на сохранение регулярного курения по сравнению с отказом от вредной привычки в позднем подростковом возрасте были в два раза выше среди ранних подростков, одновременно куривших два вида сигарет в Великобритании, а в США — в пять раз выше.

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Елена Апазиди
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