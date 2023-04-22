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20:57, 22 апреля 2023Спорт

«Зенит» одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:1 в матче РПЛ, Малком сделал дубль

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первый мяч на первой добавленной к первому тайму минуте забил нападающий Малком, реализовавший пенальти. Он сделал дубль на 68-й минуте. На 80-й минуте отставание москвичей сократил полузащитник Даниил Фомин. На 87-й минуте у сине-бело-голубых отличился хавбек Андрей Мостовой.

Таким образом, после 24 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 58 очков. «Динамо» располагается на пятом месте, набрав 39 очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 29 апреля. «Динамо» днем ранее примет воронежский «Факел».

Анастасия Борисова
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