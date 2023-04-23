Боец MMA назвал главную ошибку американца в поединке с Павловичем

Боец MMA Сидельников назвал решение драться на руках ошибкой Блейдса в бою с Павловичем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Сидельников назвал главную ошибку американца Кертиса Блейдса в поединке с Сергеем Павловичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Его слова приводит РИА Новости.

«Ошибка его соперника в том, что он изначально решил пойти с ним в рубку. У Кертиса, видимо, был план, что у него получится подраться на руках. Все знали, что Блейдс умеет бороться, и ему с первых же секунд надо было идти в борьбу», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что ему с самого начала был очевиден исход поединка.

Поединок между Блейдсом и Павловичем прошел ранее 23 апреля и завершился техническим нокаутом в первом раунде. После турнира россиянин заявил, что хочет получить титульный бой.

Россиянин завершил шестой поединок в UFC подряд в свою пользу в первом раунде. Теперь на его счету 18 побед и одно поражение.