Павлович прокомментировал шестую победу подряд в UFC в первом раунде

Российский боец UFC Сергей Павлович после победы над американцем Блейдсом: дайте мой пояс

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировал победу над американцем Кертисом Блейдсом в главном бою турнира в Лас-Вегасе.

«Вы не представляете, как тяжело я работаю, — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс», — заявил 30-летний спортсмен. Он отметил работу соперника в стойке, однако посчитал, что лучше показал себя.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. В предыдущем бою Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42.

Россиянин проводит шестой поединок в UFC подряд, который он завершает в свою пользу в первом раунде. Теперь на его счету 18 побед и одно поражение.