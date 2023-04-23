Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ньюкасл Юнайтед
6:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Ахмат
1:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
ЦСКА
2:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 4-й матч
Брайтон энд Хоув Альбион
Перенесён
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|32-й тур
ЦСКА
1:0
2-й тайм
live
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|31-й тур
20:50, 23 апреля 2023Спорт

Стал известен гонорар Павловича за победу над американцем в UFC

The SportsGrail: Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за бой с Кертисом Блейдсом

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Павловича за победу над американцем Кертисом Блейдсом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает The SportsGrail.

По информации издания, россиянин заработал 465 тысяч долларов. 350 из них он получил за выход в октагон, 100 тысяч — за победу, и еще 15 тысяч составили спонсорские выплаты.

Ранее Павлович прокомментировал исход поединка. «Вы не представляете, как тяжело я работаю, — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс», — заявил 30-летний спортсмен.

Бой, прошедший в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, завершился техническим нокаутом в первом раунде. В предыдущем бою Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42.

Россиянин проводит шестой поединок в UFC подряд, который он завершает в свою пользу в первом раунде. Теперь на его счету 18 побед и одно поражение.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение вступить в ЧВК «Вагнер»
На Украине военкомов привлекли к борьбе с «любителями форсажа»
Стал известен гонорар Павловича за победу над американцем в UFC
Саудовские суда подключились к поиску пропавшей яхты с россиянами
Диетолог назвала разрешенные при обострении гастрита продукты
Россиянин обжег ягодицы после химчистки салона автомобиля
Черышев забил впервые за полгода и помог «Венеции» разгромить «Терану»
Названа стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве
У Киево-Печерской лавры произошел конфликт с гражданином Швейцарии
Звезда «Ворониных» отреагировала на обвинения брата в убийстве с расчленением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.