Стал известен гонорар Павловича за победу над американцем в UFC

The SportsGrail: Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за бой с Кертисом Блейдсом

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Павловича за победу над американцем Кертисом Блейдсом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает The SportsGrail.

По информации издания, россиянин заработал 465 тысяч долларов. 350 из них он получил за выход в октагон, 100 тысяч — за победу, и еще 15 тысяч составили спонсорские выплаты.

Ранее Павлович прокомментировал исход поединка. «Вы не представляете, как тяжело я работаю, — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс», — заявил 30-летний спортсмен.

Бой, прошедший в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, завершился техническим нокаутом в первом раунде. В предыдущем бою Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42.

Россиянин проводит шестой поединок в UFC подряд, который он завершает в свою пользу в первом раунде. Теперь на его счету 18 побед и одно поражение.