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14:23, 24 апреля 2023Мир

МИД Германии уклонился от вопроса о высылке российских дипломатов

Представитель МИД Германии Вагнер не ответил на вопрос о высылке российских дипломатов

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер уклонился от ответа на вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией и не стал комментировать высказывания российского ведомства. Об этом пишет ТАСС.

«Что я могу сказать, так это то, что правительство ФРГ в прошедшие недели находилось в контакте с российской стороной по вопросам штатов диппредставительств», — отметил Вагнер.

23 апреля Москва решила выслать 34 из приблизительно 90 работающих в российской столице немецких дипломатов. Мера стала зеркальным ответом на «враждебные действия Берлина» — высылку российских дипломатов из Германии. Это произошло 21 апреля: всего МИД ФРГ решил объявить «персонами нон грата» 20 сотрудников российской дипмиссии. МИД Германии объяснил, что решение о высылке российских дипломатов из страны было принято в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб».

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Виктория Кондратьева
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